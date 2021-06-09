Kanallarda bakım onarım ve alt yapı çalışmaları yapılıyor

Düzce'de tarımsal faaliyetlerin yaz aylarında artması ile birlikte bakım onarım ve alt yapı çalışmalarına hız verildi. Kanallar temizlenirken, alt yapısı sorunlu olan bölgelerde çalışmaları devam ediyor.

Yaz aylarında Düzce'de artan tarımsal faaliyetler öncesinde Düzce'de bakım onarım çalışmaları hızlandırıldı. Düzce Sulama Birliği tarafından, çiftçilerin tarlalarında kullanılan suların geçtiği kanallarda temizleme çalışmaları başlatıldı. Kanallarda biriken çöpler, taşlar, odunlar, pislik ve uzayan otlar kanal temizleme makineleri ile tek tek temizlendi. Temizleme çalışmaları Düzce'nin dört bir yanında devam ederken, bazı noktalarda da alt yapı çalışmaları başlatıldı. Alt yapısı eksik olan noktalarda yenileme yapılırken, yeni tarlalar içinde boru döşeme çalışmaları yapılıyor. Çalışmaların yaz boyu devam edeceği öğrenildi.