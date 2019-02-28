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Kandemir'den Düzce teşkilatına ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Karadeniz Bölge Koordinatörü Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Trabzon Milletvekili Adnan Günnar ve Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen teşkilat istişare toplantısı için AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.


İl Başkanı Mustafa Keskin, Milletvekilleri Fahri Çakır, Ayşe Keşir, Merkez ilçe Başkanı Hasan Şengüloğlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Sert, İl Kadın Kolları Başkanı Güler Güneş ve teşkilat mensupları ile birlikte İl binası önünde karşılandı.


Daha sonra makama geçilerek kısa bir istişare yaptıktan sonra il toplantı salonunda, İl Başkanı Mustafa Keskin, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM), Milletvekilleri Fahri Çakır ve Ayşe Keşir, Merkez İlçe yönetimi, Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, İlçe Başkanları, Merkeze bağlı Mahalle ve Köy Başkanları ile bir araya gelerek istişarelerde bulunan Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir “Düzce teşkilatından memnun olduklarını ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde yüksek oy oranı beklediklerini'' ifade etti.


Daha sonra İl Kadın Kolları toplantısına katılan, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve beraberindeki heyet ‘'kadınlarımızın çalışmalarından, özverili ve gayretli olmalarından memnun kaldığını, başta İl Başkanı Mustafa Keskin olmak üzere, Kadın Kolları Başkanı Güler Güneş'e teşekkürlerini'' ifade etti.

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