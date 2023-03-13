Kanser taraması vatandaşın ayağına gidecek

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sağlık yatırımlarına bir yenisi ekleniyor. Türkiye'de sayılı illerde bulunan mobil kanser tarama aracı Düzce'ye kazandırıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğünün girişimleriyle kanser tarama faaliyetlerinin ulaşılabilirliğinin arttırılması, vakaların zamanında tespit edilerek tedavi başarısının yükseltilmesi amacıyla Düzce'ye tam donanımlı mobil kanser tarama aracı kazandırıldı.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, mobil kanser tarama aracının köylerde ve ulaşılması zor bölgelerde hizmet vereceğini belirterek “Sağlık Bakanlığımızca Mamografi cihazının temini yapılmış olup, montaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde ilimize gelecek olan mobil kanser tarama aracımız ile ilçelerimizde ve köylerimizde gezici olarak hizmet verilecek, vatandaşlarımızın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan mahallesinde ve köyünde kanser taramasını yapılacaktır. Meme kanseri taraması 40-69 yaş arasındaki kadınlarda yılda bir kez klinik meme muayenesi yapılmakta, 2 yılda bir mamografi çekimi, HPV taraması yani Rahim ağzı kanseri taraması; 30- 65 yaş arası tüm kadınlarımıza 5 yılda bir HPV-DNA ve smear testi, GGK Testi yani kalın bağırsak kanseri taraması; 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir gaitada gizli kan testi gezici olarak yapılacaktır” dedi.

Dr. Yasin Yılmaz, “Kanser hem dünya hem ülkemiz için ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Ölüm nedenlerine bakıldığında dünya geneli için yaklaşık her 6 ölümden birinin, ülkemiz için ise her 5 ölümden birinin kanser nedeniyle gerçekleştiği görülmektedir. Günümüz kanser ölümlerinin üçte bire yakını; tütün kullanımı, yüksek beden kitle indeksi fazla kilolu ya da şişman/obez olma, meyve ve sebzeden fakir beslenme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol tüketimi gibi başlıca beş davranışsal ve beslenme ile ilgili risk faktöründen kaynaklanmaktadır. Oysa yine günümüz şartlarında kanserlerin yüzde 30-50'ye yakınının, risk faktörlerinden kaçınma ve mevcut kanıta dayalı önleme stratejilerinin uygulanması yoluyla önlenebilir durumda olduğu bilinmektedir. Ayrıca, erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmişse birçok kanserin iyileşme imkanı da yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. Önemli bir hizmeti gerçekleştirecek olan Mobil Kanser Tarama Aracının ilimize tahsis edilmesi hususunda bizlerden desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanlığımız yetkililerine ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.