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Kanserde erken teşhis hayat kurtarır

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kanser Birimi personelleri tarafından 1-7 Nisan “Kanser Haftası” etkinlikleri kapsamında Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Krem Park AVM’de stant açılarak farkındalık etkinliği düzenlendi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kanser Birimi personelleri tarafından 1-7 Nisan “Kanser Haftası” etkinlikleri kapsamında Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Krem Park AVM'de stant açılarak farkındalık etkinliği düzenlendi.


1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle gerçekleşen stant çalışmasında, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan standı ziyaret eden Düzcelilere bilgiler verildi. Ayrıca, kanser hastalığına karşı toplumu bilinçlendirmek ve kanserde erken teşhisin önemine vurgu yapmak amacıyla hazırlanan el broşürleri dağıtıldı.


Konuyla ilgili olarak bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Kanser ülkemizde ve dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer almaktadır ve önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Günümüzde kanserin yüzde 30-50'si önlenebilir durumdadır. Kansere neden olan risk faktörlerinden kaçınmak gerekmektedir. En önemlisi ise erken teşhistir. Birçok kanserin iyileşme olasılığı erken teşhis ile mümkündür” dedi.

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