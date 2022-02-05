Kanseri kurdukları stantla anlattılar

Sağlık ekipleri tarafından sağlıklı hayat merkezinde kurulan stantlarda Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekipleri vatandaşlara kanser hastalığı hakkında bilgiler verdi. Ayrıca ücretsiz yapılan kanser tarama programları hakkında da bilgiler veren ekipler, kanser hastalığında erken teşhisin önemi de anlatıldı.

Kurulan stantlarda ayrıca vatandaşlara, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından bastırılan broşürlerde dağıtıldı.