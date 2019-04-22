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Kanseri yenerek okula dönen öğretmene sürpriz karşılama

DÜZCE(İHA) – Düzce İsmetpaşa Ortaokulu’nda görev yapan ve yaklaşık 1 yıl önce kolon kanseri olduğunu öğrenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yunus Aydın(28), tedavisinin sonunda kanseri yenerek okuluna geri döndü.

DÜZCE(İHA) – Düzce İsmetpaşa Ortaokulu'nda görev yapan ve yaklaşık 1 yıl önce kolon kanseri olduğunu öğrenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yunus Aydın(28), tedavisinin sonunda kanseri yenerek okuluna geri döndü. Yunus öğretmeni, öğrencileri ve mesai arkadaşları meşalelerle karşılayarak, yeniden doğdun diyerek pasta kesti.


İsmetpaşa Ortaokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Yunus Aydın, 1 yıl önce kolon kanseri olduğunu öğrendi. Yunus öğretmen 1 yıldır Ankara'da gördüğü tedavisi sonunda kanseri yenerek okuluna geri döndü. Yunus öğretmeni, öğrencileri ve mesai arkadaşları, ‘Evine hoş geldin' yazılı kağıtlar konfeti ve Suat Suna'nın ‘Seni buldum' şarkısıyla karşıladı. Okul kapısında Okul Müdürü İzzet Ölmez tarafından karşılanan Yunus öğretmen çok duygulandı. Meslektaşları Yunus öğretmeni tek tek geçmiş olsun dileklerinde bulundular, ardından Yunus öğretmenler öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdiler. Sonrasında ise Öğretmenler odasında pasta kesen Yunus Öğretmenin duyguları yüzüne yansıdı.

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