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Kantin çalışanlarına hijyen eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de okulların kantin ve yemekhanelerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okulların kantin ve yemekhanelerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi verildi.


Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın koordinesinde, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile okul kantini ve yemekhanelerinde çalışan 294 personele "Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları" konulu hijyen eğitimi verildi.


Düzenlenen eğitimde yapılan sunumlarda katılımcılara eğitim ve öğretim kurumlarındaki gıda işletmelerine ait özel hijyen gereklilikleri, personel hijyeni, işletme hijyeni, gıda maddelerinin depolama ve muhafazası, gıdaların hazırlanması ve işlenmesi, gıdanın servisi satışı ve tüketime sunumu, kantin çalışanlarının uyması gereken hijyen kuralları, gıdalarda bulunması muhtemel tehlikeler, gıdanın bozulması ve bozulma sebepleri, gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenmeler ile yasal mevzuat konularında bilgilendirme yapıldı.


Bu kapsamda okul kantinlerinde ve yemekhanelerinde verilen hizmetin önemi göz önünde bulundurularak hijyen ve sağlıklı beslenme konularında gerekli hassasiyetin gösterilmesi noktasında titiz ve özverili çalışmalar devam edecektir.

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