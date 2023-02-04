Kantin ve yemekhane çalışanlarına ilk yardım eğitimleri verildi

Düzce'de okullarda ve Milli Eğitime bağlı kurumlarda ilk yardımın öneminin daha iyi bilinmesi açısından başlatılan eğitimler devam ediyor. Bu çerçevede, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlığı ve Güvenliği birimleri tarafından yemekhanelerde ve kantinlerde görevli olan personellere ilk yardım eğitimi verildi. Hayat boyu öğrenme programı çerçevesinde verilen ilk yardım eğitimlerinde okullarda veya kurumlarda oluşabilecek olumsuz durumlarda ilk müdahalenin yapılması için bilgilendirmelerde bulunuldu. İl genelindeki tüm okullarda ve kurumlarda bu çalışmanın yapılacağını belirten ekipler, yarıyıl tatili boyunca eğitimleri tamamlamayı hedefliyor.