İhlas Haber Ajansı

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Kantinler tek tek denetlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de okullarda bulunan kantinlerde sağlık denetimi yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de okullarda bulunan kantinlerde sağlık denetimi yapıldı. Okul gıdası logosu ve hijyen konularında yapılan denetimde herhangi bir sorun ile karşılaşılmadı.


Milli Eğitim Müdürlüğü, Gıda İşletmeleri Denetim Komisyonu Düzce genelinde ki okullarda bulunan kantinlerde denetimler gerçekleştirmeye başladı. Tarım ve Orman ve Sağlık Müdürlüklerinin de katıldığı denetimlerde okul kantin işletmeleri tek tek denetlendi.


Kantinlerde satılan ürünlerde okul gıdası logosu aranırken, hijyen konularında da denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde herhangi bir sorun ile karşılaşılmadı.

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