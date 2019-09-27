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Kapanan kavşak trafiği kilitledi

Düzce D-100 Karayolu Olimpiyat Kavşağı’nın akıllı kavşak yapımı nedeniyle kapanmasıyla birlikte Düzceliler resmen trafik eziyeti çekmeye başladı.

Düzce D-100 Karayolu Olimpiyat Kavşağı'nın akıllı kavşak yapımı nedeniyle kapanmasıyla birlikte Düzceliler resmen trafik eziyeti çekmeye başladı.


Olimpiyat Kavşağı'nın kapatılmasıyla birlikte Düzce'de İstanbul trafiğini aratmayacak görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Olimpiyat Kavşağı'ndan şehir merkezine giremeyen sürücüler mecburi olarak Öztürkler Kavşağı'na yöneldiler. Ancak bölgede araç yoğunluğu nedeniyle oluşan trafik adeta işkenceye dönüştü. Trafikte sürücüler saatlerce beklemek zorunda kaldılar. Yoğunluğun azalması için polis ekipleri yoğun çaba gösterse de trafik uzun süre kilitli kaldı.

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