İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapı imalathanesinde yangın

Düzce’de bir kapı imalathanesinde kompresörden çıkan yangın itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.

Düzce'de bir kapı imalathanesinde kompresörden çıkan yangın itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Hamidiye Mahallesi'nde İsmet Y.'ye ait kapı imalathanesinin depo kısmında kompresörden yangın çıktı. İş yeri sahibinin tamirde olduğu esnada çıkan yangın sonrasında firmanın çatısından dumanlar çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapı imalathanesinde kompresörden çıkan yangını söndürdü. Özellikle plastik kapıların olduğu depo kısmındaki yangını kısa sürede söndüren ekipler faciayı önledi. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.