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Kar hazırlıksız yakaladı

Düzce’de yağan kar vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Düzce'de yağan kar vatandaşları hazırlıksız yakaladı.



Düzce şehir merkezi ve yüksek kesimlere yağan kar yağışı yaklaşık 2 saat sürerken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmaktan kurtulamadı. Bazı vatandaşlar ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları çerçevesinde yanlarında taşıdıkları şemsiyelerle yağan kardan korunmaya çalıştı.



Meteorolojinin yaptığı uyarıda, “Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak, Bartın, Sinop ve Düzce illerinin yüksek kesimlerinde) yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı (5-20 cm) bekleniyor. Kuvvetli kar yağışı ile birlikte buzlanma ve don olayı da beklendiğinden başta sürücülerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz ediyor” ifadelerine yer verildi.

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