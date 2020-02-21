Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği bölgelere yem bıraktılar

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreyi geçti. Kar nedeniyle yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bu kapsamda Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanlarının aç kalmaması ve kolay beslenmesi için doğaya yem bıraktılar. Ekipler sabah erken saatlerde yaban hayvanlarının sıklıkla görüldüğü alanlara sırtlarında taşıyarak 150 kg buğday, 100 kg saman ve 120 kg yoncayı doğaya bıraktılar.