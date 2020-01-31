Kar nedeniyle kapanan Bolu Dağı trafiğe açıldı

Akşam saatlerinden itibaren Bolu Dağını etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamlar yaşanmıştı. Kar yağışını artması ile birlikte yolda biriken kar nedeniyle ise saat 19.00'dan sonra yolda kamyon ve tırların kalması nedeniyle Bolu Dağı Ankara şeridi tamamen trafiğe kapanmış, Bolu Dağı'nı kullanan sürücüler ise Kaynaşlı gişelerden TEM Otoyoluna yönlendirilmişti.

Karayolları ve trafik ekiplerinin yoğun çalışması ile yolda biriken karlar temizlendi. Ardından yolda kalan tır ve kamyonlar yoldan çekildi ve araç trafiğine kapatılan Bolu Dağı Ankara şeridi yeniden trafiğe açıldı.