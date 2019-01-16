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Kar ve buzda penguen gibi yürüyün

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr.

Öğretim Üyesi Zekeriya Okan Karaduman karda ve buzda yürürken düşerek kırılma ve burkulma yaşanmasına yol açmamak için penguen yürüyüşünü önerdi.


Kar yağışı yurdun büyük bir bölümünde etkili oluyor. Kar yağışı ve buzlanma ile birlikte düşmelere bağlı kırık ve burkulma vak'alarında da artışlar yaşanıyor. Karda ve buzlu yürürken düşüp bir yerimizi sakatlamak için uzmanından uyarı geldi.


Öğretim Üyesi Zekeriya Okan Karaduman İHA'ya yaptığı açıklamalarda kış mevsiminde özellikle karlı ve buzlu havalarda insanların düşme vak'alarına maruz kalmamaları için uyarılarda bulundu. Karaduman, “Vatandaşlarımıza bizim önerimiz yürürken ayaklarını kısa mesafeli ve ayaklarını V şeklinde açarak kollarını sarkık bir şekilde yürümeleri gerekmektedir. Kısa özetle biz buna penguen yürüyüşü diyoruz. Penguen gibi kısa mesafeli öne eğilerek yürümeleri gerekmekte. Bu şekilde yürünürse kayma riski daha az olur ve kırık riskimiz daha çok azalır” diye konuştu.


Dr. Karaduman karlı ve buzlu havalarda ayakkabı seçimini de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

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