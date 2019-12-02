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Kar yağıncaya kadar asfalt yamaya devam

Düzce Belediyesi asfalt yama ekibi 3 farklı noktada yol düzenleme ve asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.


Düzce Belediyesi hava şartları uygun olduğu süre içinde alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Bozulan ve çöken cadde ve bulvarlarda tespit yapan ekipler, Azmimilli, Uzunmustafa Mahalleleri ile Kervan kavşağında yama çalışması yaptı. Araç trafiğinin akışı için büyük önem arz eden yol durumlarına kısa sürede müdahale eden ekipler, rezervde bulunan asfalt malzemeleri ana arterler başta olmak üzere daha önce geçici çözüm olarak parke taş uygulanan noktalarda kullanmaya özen gösteriyor. Vatandaşlardan sabır ve anlayış talep eden ekipler, asfalt rezervinin sonuna kadar ihtiyaç olan tüm noktalara uygulanacak şekilde kullanılacağını belirtti.

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