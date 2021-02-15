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Kar yağışı 136 köy yolunu ulaşıma kapattı

Düzce’de etkili olan kar yağışında ulaşımın kapandığı 84 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Düzce'de etkili olan kar yağışında ulaşımın kapandığı 84 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.


Düzce'de Pazar günü başlayan ve zaman zaman şiddetinin artıran kar yağışı kentte etkili oluyor. Merkez ve ilçe köylerinde etkili olan kar yağışı sonrasında 136 adet köyün yolu ulaşıma kapandı. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri 55 iş makinesi ile 52 köy yolunu ulaşıma açtı. 84 köy yolunda ise karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

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