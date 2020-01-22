Kar yağışı nedeniyle aç kalan hayvanlara yem bırakıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yüksek kesimlerde kar kalınlığının yarım metreyi geçmesi nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek olmak için doğaya yem bıraktılar. Ekipler doğaya 100 kg buğday, 250 kg pazar artığı, 120 kg saman ve 80 kg yulaf ile 2 farklı noktada yemleme çalışması yaptı. Yemleme çalışmalarında kar yağışının fazla olduğu alanlara 8x8 paletli kar aracı ile yemler çıkartıldı. Yemleme çalışmalarının kış mevsimi boyunca devam edeceği bildirildi.