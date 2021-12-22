Kar yağışı ulaşımı etkiledi

Düzce'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı köy yolları ulaşıma kapandı.

Düzce'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde şiddetini artıran kar nedeniyle merkeze bağlı 40 köy yolu kapandı. Özel İdare Genel Sekreterliği ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kapanan yollardan 8'i ulaşıma açılırken 32 köy yolunda ise ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Düzce Valiliği yaptığı açıklamada; “İlimiz merkez ve ilçelerine bağlı 40 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanmıştır. İdaremiz makine parkında bulunan iş makineleri ile çalışmalara başlanmış ve 8 köy yolu ulaşıma açılmıştır. 32 köyde ise karla mücadele çalışmaları devam etmektedir” denildi.