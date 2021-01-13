Kar yağışı uyarısı ekipleri harekete geçirdi

DÜZCE(İHA) – Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden Bolu ve Düzce illeri için yapılan kar yağışı uyarısı sonrasında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Bolu Dağı mevkiinde kış uygulaması gerçekleştirdi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Düzce ve Bolu için yapılan kar yağışı uyarısının ardından harekete geçen ekipler, Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi. D-100 kara yolunun Ankara yönü Bolu Dağı mevkisinde uygulama yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, durdurulan araçların kış lastiklerini ölçtü. Polislerin uyguladığı denetimlerde özellikle ticari taşıtlar ile yük taşıyan araçlar ekipler tarafından çevrilerek inceleme altına alındı.

Yapılan ölçümlerde uygun olmayan lastikler nedeniyle araç sahiplerine idari para cezası uygulandı. Polis ekipleri sürücülere güvenli trafik, güvenli sürüş ve kış şartlarında araç kullanımına ilişkin bilgiler de verdi. Uygulamanın kış mevsimi süresince devam edeceği bildirildi.