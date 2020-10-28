Karaağaç'tan yaban hayatı sahasında inceleme

Bölge Müdürü Erdem Karaağaç, Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nı ziyaret ederek alan içerisinde bulunan hayvanları ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda doğada bulunan hayvanlar rehabilitasyona alınıyor. Alınan hayvanlar son bakımlarının yapılmasının ardından doğaya salınıyor. Rehabilitasyon merkezini Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Erdem Karaağaç ziyaret etti. Yetkililerden bölge hakkında bilgi alan Karaağaç daha sonra, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek ile birlikte Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek karaca ile yavru ayıların son durumları hakkında bilgi aldı.