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Karabük'te Düzceli yüzücüler kürsüye çıktı

Karabük’te yapılan Analig yüzme müsabakalarının ilk gününde başarılı mücadeleler sergileyen Düzceli sporcular, kürsüye çıkarak başarılarını taçlandırdı.

Karabük'te yapılan Analig yüzme müsabakalarının ilk gününde başarılı mücadeleler sergileyen Düzceli sporcular, kürsüye çıkarak başarılarını taçlandırdı.


Yüzme Yarışları Analig mücadelelerinde Düzceli yüzücüler ilk günde büyük başarı gösterdi. 10 İlin katıldığı yarışmalarda Düzce kafilesi yüzme hocaları Selbi Pehlivan, Sercan Akbaş ve Aydın Akın nezaretinde 13 yüzücü ile yarışmalara katılıyor. Yarışların ilk gününe ise Düzceli yüzücüler damgasını vurdu. Düzce kafilesi yüzücüleri yaptıkları yarışların büyük kısmında başarı göstererek kürsüye çıktılar.

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