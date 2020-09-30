Karaca deresinde temizlik başladı

Ekipler son olarak Karaca deresinde temizlik çalışmalarına başladı.

Düzce Belediyesi, şehirde yaşayan vatandaşlara daha kaliteli, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler büyük bir titizlik içerisinde kent merkezinde bulunan dereleri temizleme çalışmalarına devam ederken, son temizlik çalışması Karaca Deresi'nde başladı. Dere içerisinde büyüyen otlar tek tek temizlenirken, dere yataklarında oluşan çöplerde kaldırılıyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bölgede başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. Belediye Başkan Yardımcıları Cengiz Tuncer ve Celal Kasapoğlu'ndan bilgi alan Başkan Özlü, çalışanlara başarılar diledi.