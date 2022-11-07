Karadağ heyeti mehter ekibiyle karşılandı

Faruk Özlü, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için kente gelen Karadağ Başbakan Yardımcısı Ervin İbrahimoviç'i makamında ağırladı. Başkan Özlü, Düzce ile Karadağ arasında iş imkanların geliştirilmesini önemsediklerini dile getirdi.

Karadağ Başbakan Yardımcısı Ervin İbrahimoviç, beraberindeki heyetle birlikte bir dizi temaslarda bulunmak amacıyla geldiği kentte Başkan Faruk Özlü'nün misafiri oldu. Belediye meydanında bando ve mehter takımı tarafından çalınan marşlarla karşılanan Başbakan Yardımcısı İbrahimoviç ve heyet daha sonra Başkan Özlü ile birlikte belediye binasına geçti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Faruk Özlü, Karadağ heyetini misafir etmekten son derece mutlu olduklarını belirterek, “Bu ziyaretle, özellikle Düzce ve Karadağlı iş dünyasının aralarında iş imkanlarının geliştirilmesine yönelik yapacakları görüşmeleri çok önemsiyorum. Karadağlı iş insanları Düzce'de, Türkiye'de iş yapsınlar bizim iş insanlarımız da orada iş yapsınlar. Karşılıklı ticaretimiz gelişsin ve her iki ülkenin ekonomisine katkısı olsun. Kültürel dostlukları ekonomik imkanlarla pekiştirmezseniz bu yakınlıklar sürdürülebilir olmaz. Bizler bunu başarabilecek güçteyiz” dedi.

İbrahimoviç ise kendilerine gösterdiği yakınlık ve ilgiden ötürü Özlü'ye teşekkür ederek, Düzce'de bulunmaktan mutlu olduklarını ve ziyaretin kendileri açısından da büyük önem arz ettiğini paylaştı. Ziyaret, karşılıklı görüş alış verişi ile devam etti.