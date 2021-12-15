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Karadeniz de lodos etkili oluyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de sağanak yağış ve lodos etkili oluyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sağanak yağış ve lodos etkili oluyor. Dalga boyu 4 metreyi aşarken, denizin rengi ise kahverengiye döndü.


Batı Karadeniz bölgesinde yağış ile birlikte etkisini gösteren fırtına sebebiyle dev dalgalar oluştu. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 4 metreyi bulan dalgaların artması sebebiyle balıkçılar barınağına gizlendi. Fırtına sebebiyle günlük yaşam olumsuz etkileniyor.


Balıkçılar, fırtınanın bir süre daha süreceğini öngördü.

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