Karadeniz de oluşan dalga, turizm tesisinin duvarını yıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış ve fırtınanın ardından istinat duvarı yıkıldı. İstinat duvarının hemen ardında bulunan bir tesis ise zarar gördü.

Akçakoca ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak yağış sonrası Karaburun mevki'inde sahil kenarındaki istinat duvarı yıkıldı. Meydana gelen olayda bölgede bulunan turizm tesisi de etkilendi. İş yeri zarar gören mekan sahibi Taşkın Altay, “Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. İş yerimiz zarar gördü. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Bu deniz dolgularından dolayı oluyor sanırım böyle. Ne olduysa su 15 sene içerisinde mekanlarımızın dibine girdi. Zararımız da büyük bakalım ne yapacağız? Mekanın yarısı gitti. Öbür taraf da gidecek oradaki eşyaları tahliye etmeye çalışıyoruz” dedi.

Şans eseri yaralananın olmadığı olayda iş yeri sahibi yetkililerden destek beklerken, sağanak yağış ve fırtına bölgede etkisini göstermeye devam ediyor.