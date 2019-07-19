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Karadeniz renk değiştirdi

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dün etkili olan yağmur sonrasında Melen Çayı’nda akan çamurlu sel suları Karadeniz’i kahverengiye bürüdü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün etkili olan yağmur sonrasında Melen Çayı'nda akan çamurlu sel suları Karadeniz'i kahverengiye bürüdü. 2 rengin birleştiği deniz havadan görüntülendi.


Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün etkili olan yağmur sonrasında sel ve su baskınlarının yaşandığı Esmahanım Köyü'nde kaybolan 7 kişinin bulunması için çalışmalar sürerken, Melen Çayı'ndan çamurlu sel suları, sürüklediği ağaç dalları ile birlikte Karadeniz'e aktı. Akan çamurlu sel suları denizi adeta kahverengine bürüdü. Deniz, çamur nedeni ile 2 ayrı renk birleşti. Denizde oluşan görüntü havadan görüntülendi.

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