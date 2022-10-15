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Karadeniz sahil şeridi incelendi

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin denize açılan kapısı olan Akçakoca’nın sahil şeridinde Vali Cevdet Atay, denize açılarak incelemelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin denize açılan kapısı olan Akçakoca'nın sahil şeridinde Vali Cevdet Atay, denize açılarak incelemelerde bulundu.


Düzce'nin denize açılan kapısı olan ve yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Akçakoca'nın sahil şeridinde Vali Cevdet Atay incelemelerde bulundu. Denize açılarak inceleyen Atay, sahil güvenlik botuna binerek sahilleri tek tek ziyaret etti.

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