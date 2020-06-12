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Karadeniz sahilleri kum temizleme aracı ile temizleniyor

DÜZCE(İHA) –Batı Karadeniz’in incisi Akçakoca’da kumsallar kum temizleme aracı temizlenerek pırıl pırıl oluyor.

DÜZCE(İHA) –Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da kumsallar kum temizleme aracı temizlenerek pırıl pırıl oluyor.


Düzce'nin Karadeniz'e açılan penceresi Akçakoca'da havaların ısınması ile birlikte sahil ve kumsallarda yoğun bir temizlik çalışması var. Geçtiğimiz günlerde kepçe yardımı ile dalgaların belli noktalara taşıdığı kumlar kumsala serilmişti. Bu kez Akçakoca Belediyesi bünyesinde bulunan kum temizleme aracı kumsala indi. 35 kilometrelik sahil kesiminde plajların pırıl pırıl olması için kum temizleme aracı çalışmaya başladı.


Kumsalda temizleme çalışması yapılırken bazı vatandaşlarında denize girdiği görüldü.

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