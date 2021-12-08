Karadeniz ve Hazar Denizi Ülkeleri iletişim ve kültür etkinliği

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi – Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü ile Rusya Federasyonu Stavropol Bölgesi Devlet Destekli Yükseköğretim Eğitim Enstitüsü iş birliğiyle "Rusça Öğretme Modeli" tanıtım semineri düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kafkas Dilleri Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fehmi Altın, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu'nun yakın komşu olmasına rağmen geçmişte birbirlerine uzak kaldıklarını ifade etti. Düzce Üniversitesi ile bilim insanlarının birlikte çalışmalarını sürdürdükleri sürece, kısa zamanda çok kapsamlı alanlarda çalışma imkânlarını geliştirebileceklerini ifade eden Altın, Düzce Üniversitesi'nde açılması planlanan Rusça Mütercim-Tercümanlık Bölümü ile de Rusça öğreniminin kolaylaşacağının altını çizdi.

Rus klasikleri okunması gereken edebi eserler arasında olmalı

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ise, Rus edebiyatının önemine değinerek, Rus klasiklerinin mutlaka okunması gerektiğinin altını çizdi. Rusça'nın ticari alanda kullanılan bir dil haline geldiğini söyleyen Prof. Dr. İlhan Genç, bu seminerin öğrencilerimiz için bir fırsat olduğunu vurguladı. Etkinliğin faydalı geçmesi temennisinde bulunan Prof. Dr. İlhan Genç, katılım gösteren herkese teşekkür etti.

“Karadeniz ve Hazar Denizi bölgelerinde ortak kültür oluşturulmalı”

Seminerin son konuşmasını gerçekleştiren Rusya Federasyonu Devlet Üniversitesi Yükseköğretim Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Maria Viktorovna Smagina, "Karadeniz ve Hazar Denizi Bölgelerinde Rusça Öğretme Modeli"nin anlatıldığı seminerde, 8 öğretim üyesinin, Düzce Üniversitesi mensuplarına kolay Rusça öğrenmeyi sağlayan modeli anlatacağını ifade etti. Karadeniz ve Hazar Denizi Bölgelerinde Rusça Öğretme Modeli" projesiyle Rusça ve ana dil öğretme programlarının yürütüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Maria, bu çalışma ile Karadeniz ve Hazar Denizi ülkeleri ile kültür alışverişi yaparak, birbirleri arasındaki iletişimi güçlendirmenin amaçlandığını ifade etti.

“Gördüğüm profesyonellik iş birliğimizi daha da anlamlandırdı”

Üniversitemizin yüksek profesyonelliği ve misafirperverliği için Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a ve öğretim elemanlarına teşekkür eden konuk Rektör, Düzce Üniversitesi'nde gördüğü profesyonellik sayesinde iş birliğinin daha da anlamlandığının altını çizdi. Rusçaya ilginin arttığının farkında olduklarını söyleyen Rektör, projenin amaçları arasında; etnik gruplar arası dil öğrenmek, Rus dili ve kültürü ile tanıştırmak, Rusya'da eğitim almalarını kolaylaştırmak olduğunu vurguladı. Rus kültürüne ve diline ilgi duyan kişilerle bir arada bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren konuk Rektör, program katılımcılarını, Rusya'da kendi üniversitesinde de görmek istediğini belirterek konuşmasını sonlandırdı.

Düzenlenen etkinliklerde öğrenciler eğlenceli dakikalar yaşadı

Gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından Seminer, konuk Rus akademisyenlerin Rusya Federasyonu içerisinde yer alan federal devletlerin, bölge ve şehirlerin görseller eşliğinde anlatımıyla devam etti. İki gün süren etkinlikte öğrenciler, konuk akademisyenler eşliğinde Rus kültürüne ait geleneksel oyun ve hikâyeler canlandırdılar. Seminer sonunda değerlendirme sınavına tabi tutulan öğrencilere, katılım sertifikası da verildi.

Program sonunda kısa bir teşekkür konuşması gerçekleştiren Rusya Federasyonu Devlet Üniversitesi Yükseköğretim Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Maria Viktorovna Smagina ve Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, oldukça verimli bir program olduğunu dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Katılımcılara birlikte sertifika veren ikili, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Düzenlenen ziyaretlerle program sona erdi

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin kendi yaptıkları öğretimi kolaylaştırıcı materyal sergisini de ziyaret eden konuk heyet, burada öğrenciler tarafından yapılan ürünler hakkında bilgilendirildi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı da makamında ziyaret eden Konuk Rektör Prof. Dr. Maria Viktorovna Smagina ve beraberindeki heyet, program hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Birlikte bir süre sohbet eden heyet, eğitim ve kültür alanında ortak yapılabilecekler hakkında değerlendirmeler yaparak görüşmeyi sonlandırdılar.