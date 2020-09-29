Karadeniz'de ava çıkan balıkçılara yunuslar eşlik etti

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinden Karadeniz'e açılan balıkçı teknelerine eşlik eden yunuslar, amatör kamera ile görüntülendi. Yunus balıklarının görsel şovu, balıkçıları mest etti.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde avlanmak için Karadeniz'e açılan balıkçılar, teknelerine eşlik eden yunusları görünce telefonlarına sarıldı. Seyir halinde olan teknelerinin ön kısmında uzun süre yüzen yunusların görüntüsü, balıkçıları mest etti. Karadeniz'de adeta balıkçı teknesiyle yarışan iki yunusu uzun süre izleyen balıkçılar, o anları telefonları ile kaydetti. Yaklaşık 15 dakika su yüzeyinde ilerleyen yunuslar, zaman zaman akrobatik hareketler yaptıkları görüldü. Teknelere eşlik eden iki yunus daha sonra gözlerden kayboldu.