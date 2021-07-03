Karadeniz'de denizin rengi değişti

DÜZCE (İHA) – Düzce'de etkili olan yağmurun ardından dereden akan çamurlu su liman ve Çuhallı plajında denizin rengini değiştirdi.

Kentte etkili olan şiddetli yağmurun ardından yağmur sularıyla birlikte gelen çamur ve evsel atıklar limana doldu. Akçakoca Çivi deresinden gelen suyla birlikte liman içi ve deniz çamur rengine boyandı. Limanda oluşan çamur rengi havadan görüntülendi. Çuhallı plajında da sahil kenarındaki 300 metrelik alan kahverengiye dönüştü.