Karadeniz'de lodos etkili oluyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Karadeniz sahili olan Akçakoca ilçesinde boyu 6 metreyi bulan dev dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Düzce'nin Karadeniz'e sahili olan Akçakoca ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Dalgaların boyu 6 metreyi geçti. Dev dalgalar mendireği aşarak balıkçı teknelerinin bulunduğu barınağa kadar geldi.

Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri barınakta kaldı.