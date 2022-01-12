İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karadeniz'de lodos etkili oluyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Karadeniz sahili olan Akçakoca ilçesinde boyu 6 metreyi bulan dev dalgalar oluştu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Karadeniz sahili olan Akçakoca ilçesinde boyu 6 metreyi bulan dev dalgalar oluştu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Düzce'nin Karadeniz'e sahili olan Akçakoca ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Dalgaların boyu 6 metreyi geçti. Dev dalgalar mendireği aşarak balıkçı teknelerinin bulunduğu barınağa kadar geldi.


Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri barınakta kaldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.