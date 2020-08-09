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Karadeniz'de sahiller dalga nedeniyle boş kaldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Karadeniz’de rüzgar nedeni ile oluşan dalgalar yer yer 3 metreye ulaşınca, tatilciler sahilleri boş bıraktı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Karadeniz'de rüzgar nedeni ile oluşan dalgalar yer yer 3 metreye ulaşınca, tatilciler sahilleri boş bıraktı.


Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yer alan sahiller boş kaldı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Karaeniz'de yer yer rüzgar hızı 10 kilometreye çıkınca dalgalar arttı. Akçakoca Çuhallı, Liman, Kale, Melenağzı ve Karaburun plajların oluşan dalgalar nedeni ile tatilciler Karadeniz'e girmedi. Akçakoca'da sahiller dalgalar nedeni ile boş kalırken, vatandaşlar deniz kenarında bulunan derelere girerek serinledi.

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