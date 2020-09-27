Karadeniz'de sahiller martılara kaldı

DÜZCE (İHA) – Yaz sezonunun kapandığı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahiller martılara kaldı. Yüzlerce martı sahilde yan yana gelince, vatandaşlar da hatıra fotoğrafı çekilmeyi ihmal etmedi.

Düzce'nin denize açılan kapısı olan Akçakoca'da yaz sezonunun kapanması ile sahiller boş kaldı. Boş kalan sahilleri ise martılar doldurdu. Akçakoca Çuhallı sahillerini dolduran martıları gören vatandaşlar ise sahillere giderek anı ölümsüzleştiren hatıra fotoğrafları çekildi.