Karadeniz'e pis su akmayacak

DÜZCE(İHA) – Karadeniz'in önemli turizm bölgelerinden olan Akçakoca'da 10 yıldan bu yana sorun haline gelen ve ilçenin en uzun sahili olan Çuhallı mevki'inde denize akan fosseptik suyu problemi Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz tarafından sadece 2 boruyla çözüldü.

Düzce'nin Karadeniz'e açılan penceresi Akçakoca'da yılardır denize akan pis suyun önüne geçildi. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, ilçede 10 yıldan bu yana sorun olan Çuhallı plajında ki fosseptik sorununu 2 günde çözdü. Başkan Yanmaz, Düzce Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesisi laboratuarına denize karışan sudan numune gönderdiklerini ve gelen tahlil sonuçlarının temiz çıktığını söyledi.

Yanmaz, “Bu suyun problemini ben biliyordum ve zaman zaman da dile getirdim. Kimse ilgilenmedi. Millet burada fosseptik suları arasında denize girmek zorunda kaldı. 10 yıl boyunca bu bana da vatandaş olarak rahatsızlık veriyordu. Problemi bildiğim ve kendi mesleğim olduğu için kanalizasyon hattı borularının ezik ve dar olmasından dolayı geriye basan fosseptik Osmaniye Mahallesi'nin tepesinden gelen Camış Suyu dediğimiz temiz suya karışıyordu. Yukarıda yapılan binalardan birinin fosseptik gideri Camış suyunun yağmur giderine bağlanarak buraya akıyordu. 2 durumdan dolayı denizde kirlenme oluyordu” dedi.

“Buraya nasıl mavi bayrak verdiler?”

Başkan Yanmaz, sahile fosseptik akarken nasıl mavi bayrak verildiğini hayretle karşıladıklarını dile getirerek “Burası en kalabalık ve en uzun sahilimiz olduğu için hızlı bir şekilde çözüm bulduk. Buraya nasıl mavi bayrak verdiler hayret ediyorum. Ben bile şaşırdım. Burada 10 yıldır fosseptik akıyor. Orasını bilemiyorum. Ancak en güzel sahilimiz burası olduğu için yaz gelmeden mazbatayı almadan müdahale etmeye başladık. 3 gün içinde de dört dörtlük yaptık” şeklinde konuştu.

“Analizler temiz çıktı”

Düzce Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesisi laboratuarına borulardan denize karışan sudan numune alarak analize gönderdiklerini söyleyen Başkan Yanmaz, gelen tahlil sonuçlarının temiz çıktığını söyledi.

Düzce Belediyesi'nde gelen laboratuar tahlil sonuçlarını gazetecilerle paylaşan Yanmaz, “Çalışma yapılmada önce mikrobiyolojik kirlilik parametleri olan E.coli ve kolifrom miktarı 100 iken, çalışma yapılarak yağmurlama hattındaki arıza giderildikten sonra E.coli 16 ve Koliform miktarı 28'e inmiştir” dedi. Başkan Yanmaz, borularla denize karışan suyun yüzme suyu kalite yönetmeliğine uygun olduğunu belirtti.