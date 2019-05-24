İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karadeniz'in rengi değişti

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bir anda bastıran yağış sonrasında denizin rengi değişti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir anda bastıran yağış sonrasında denizin rengi değişti. Karadeniz'e akan çamurlu su, geniş alana yayıldı.


Karadeniz sahiline gidenler gördükleri karşısında şaşırdılar. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından çay ve derelerin taşıdığı çamurlu su Karadeniz iki renge büründü.


Vatandaşlar, şiddetli yağışlar sonrasında bu tür olayların yaşandığını söylediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.