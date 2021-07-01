Karadeniz'in sıcaklığı Bodrum ve Marmaris'i geçti

DÜZCE(İHA) – Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı 24.9 derece

olarak ölçülürken, Bodrum ve Marmaris'te deniz sıcaklığı 21 derece olarak ölçüldü. En yüksek deniz sıcaklığı ise İskenderun'da ölçüldü.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, düzenli olarak her gün deniz suyu sıcaklıklarını kontrol ediyor. Piri Reis Denizcilik sayfalarında paylaşılan verilerde, en yüksek deniz suyu sıcaklığı olan noktalarda belirlendi. Buna göre turistlerin büyük ilgisini çeken Bodrum ve Marmaris'in deniz suyu sıcaklıkları Karadeniz'e yetişemedi. Karadeniz'de ortalama deniz suyu sıcaklığı 25 derece olurken, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölçülen deniz suyu sıcaklığı ise 24.9 oldu. Turistlerin büyük ilgi gösterdiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz suyu sıcaklığı 21 derece olurken, Marmaris'te deniz suyu sıcaklığı 23.3 oldu.

Antalya Kaş'ta deniz suyu sıcaklığı 27.2 derece ölçülürken, en yüksek sıcaklık ise Hatay'ın İskenderun ilçesinde ölçüldü. Deniz suyu sıcaklığı Akçakoca'da 29.4 olarak ölçülürken, ikinci sırada 28.9 derecelik deniz suyu sıcaklığı ile Mersin'in Silifke ilçesi yer aldı. En düşük deniz suyu sıcaklığı Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölçüldü. Bodrum'dan sonra en düşük sıcaklık ise İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 22 derece olarak ölçüldü.