Karadere ve Akdere ıslah edilecek

AK Parti Düzce Başkanı Mustafa Keskin'in girişimleri ile Çilimli ilçesinde yapılacak dere ıslah çalışmaları için ilk imzalar atıldı.

İl Başkanı Mustafa Keskin, Çilimli İlçe Merkezi, Karadere ve Akdere Islahları için sözleşme imzalandığını söyledi.

Keskin açıklamasında, “Geçtiğimiz aylarda taleplerimizi iletmek için Ankara'da kurmuş olduğumuz temasların meyvelerini almaya başladık. Bu kapsamda, Çilimli İlçe Merkezimiz ile Karadere ve Akdere Islahı için ilgili kurum ile yüklenici firma sözleşme imzalandı. En kısa zamanda dere ıslahlarıyla ilgili çalışmalar başlayacak ve taşkın risklerini ortadan kaldıracağız. Çilimli'ye ve tüm Çilimli'li hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” İfadelerini kullandı.

Başkan Keskin çalışmaların Nisan ayında başlayacağını bildirdi.