Karantina yurdunda incelemelerde bulundular

DÜZCE (İHA) – Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Raziye Begüm Sultan Yurdu'nun karantina yurdu olmasının ardından Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Halk Sağlığı Başkanı Uz. Dr. Ökkeş Kepek yurtta incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Romanya'dan Türkiye'ye getirilerek Düzce'de Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Raziye Begüm Sultan Yurdu'na getirilen 74 Öğrenci ve Türk Vatandaşının 14 günlük karantina süreci başladı. Pandemi sürecinde yurt dışından gelerek Düzce'de kalacak olan vatandaşların sağlık kontrolleri de her gün Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılıyor. Yapılan sağlık denetimleri ve yurt genelinde alınan son tedbirleri Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Halk Sağlık Başkanı Uz. Dr. Ökkeş Kepek yerinde inceledi. ABD, Moritanya ve Senegal'den yeni gelmesi beklenen Türk vatandaşları için yurtlarda yapılan çalışmaları da inceleyen heyet, sağlık çalışanlarına başarılar diledi.