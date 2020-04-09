Karantina yurtlarında kesintisiz sağlık hizmeti veriliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yurtlarda karantina altında tutulan 460 kişiye 24 saat kesintisiz 6 doktor 28 sağlık personeli sürekli sağlık taramaları yapılıyor.

Ukrayna, Etiyopya, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'dan gelen 460 kişi Düzce'de Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirildi. Düzce Sağlık İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada karantina yurtlarında ki vatandaşların sağlık hizmeti sağlık müdürlüğünce kesintisiz bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, ''KYK yurtlarına 460 kişi yerleştirilmiş olup, bu kişilerin karantina süreçlerinde tüm sağlık taramaları ve ihtiyaçları Sağlık Müdürlüğümüzce karşılanmaktadır. KYK Yurtlarına görevlendirilen Başhekim Dr. Selin Uysal'ın öncülüğünde, 6 hekim ve 28 sağlık personeliyle 24 saat kesintisiz sağlık hizmet verilmek suretiyle vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçları anında giderilmektedir” denildi.