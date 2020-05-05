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Karantinada doğum günü kutlanan Ece gözyaşlarını tutamadı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını dolayısıyla Romanya’dan gelerek Düzce’de 14 gündür karantinada kalan 23 yaşındaki Ece Nur Gündüz için kemanlı şarkılı doğum günü sürprizi düzenlendi.

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını dolayısıyla Romanya'dan gelerek Düzce'de 14 gündür karantinada kalan 23 yaşındaki Ece Nur Gündüz için kemanlı şarkılı doğum günü sürprizi düzenlendi. Kendisi için hazırlanan pastayı gören Ece Nur Gündüz mutluluğunu gizleyemedi gözyaşlarını tutamadı.


Dünyayı etkileyen milyonlarca insana bulaşarak binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs salgını dolayısıyla eğitim gördüğü Romanya'da Türkiye'ye 14 gün önce gelen ve Düzce Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan 23 yaşındaki Ece Nur Gündüz, karantinadaki son akşamında hazırlanan doğum günü sürpriziyle mutluluk yaşadı. Sürpriz öncesinde Ece Nur Gündüz'ün odasının bulunduğu kata gelen AFAD ekipleri hazırlanan pastanın mumları yakarak odasını kapısını çaldılar. Odasının kapısını açan Gündüz, karşısında kendisi için hazırlanan sürprizi görünce önce şaşkınlık yaşadı ardından gözyaşlarını tutamadı. Kemancının çaldığı doğum günü şarkısı eşliğinde pastasının mumlarını üfleyen Ece Nur Gündüz, mutluluğunu “Hiç beklemediğim bir şeydi. Çok mutlu oldum. Bunu asla unutmayacağım. Benim için unutulmaz bir doğum günü oldu” diyerek gösterdi.


Ece Nur Gündüz ile birlikte karantina yurdunda kalan 74 kişi 14. günlerinde yurttan ayrılarak ailelerinin yanına gidecekler.

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