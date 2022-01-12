Karate il birincileri belli oldu

Okul Sporları Karate Yıldızlar ve Gençler (B) il birinciliği müsabakaları Bahçeşehir Spor Salonu'nda sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Bahçeşehir Spor Salonu'nda Karate Yıldızlar ve Gençler (B) il birinciliği yapıldı.

Yıldızlar erkek katada Enes Toprak, 36 kg kumitede Eymen Öztürk, 40 kg kumitede Enes Toprak, 44 kg kumitede Alperen Keleş, 48 kg kumitede Furkan Baki Demir, 56 kg kumitede Furkan Nazif Çalış, +60 kg kumitede Kemal Yıldırım, Gençler (B) 66 kg'da Fatih Taha Badur, 74 kg'da Efe Selçuk Gündoğmuş, +82 kg'da Ömer Efe Can, Yıldız Bayanlar Katada Zeynep Rana Yazar, Gençler (B) katada Cemre Canım, Yıldızlar 30 kg'da Bengü Şahincioğlu, 38 kg'da Ece Nur Turan, 42 kg'da Şeyma Ağa, 46 kg'da Ecrin Nisa Turan, 50 kg'da Aslı Ceren Arslan, 52 kg'da Azra Yaman ve +68 kg'da Ayşe Yaren Arslan birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi..