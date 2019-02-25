Karateciler dereceye girmek için mücadele etti

Sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Karate Anadolu Yıldızları ligine 10 il toplamda 200 sporcu idareci ve antrenör katılım katıldı. Düzce, Bolu, Kastamonu, Çorum, Bartın, Amasya, Karabük, Zonguldak, Samsun ve Sinop illeri sporcuları kıyasıya mücadele etti. Analig Karate Grup Müsabakalarına 5 erkek 1 kız sporcuyla katılan Düzce'de, Ahmet Emin Mutlu, Furkan Efe Ören, Efe Selçuk Gündoğmuş, Seyit Koç birinci, Taha Buğra Zengin üçüncü oldu. Kızlarda ise Ayşe Yaren Arslan birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Analig Şube Müdürü Savaş Keskin, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Spor Hizmetleri Şube Müdür Vekili Faruk Çelik takdim etti.