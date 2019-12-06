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Karayolları heyeti Düzce'yi ziyaret etti

Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü Karayolları Genel Müdürü Abdulkerim Uraloğlu, ve beraberindeki heyet ile makamında bir araya geldi.


Faruk Özlü Karayolları Genel Müdürü Abdulkerim Uraloğlu ile görüştü. Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Başkan Özlü, Düzce'de devam eden Karayolları çalışmaları ve yakın gelecek için planlanan çalışmalar hakkında istişarede bulundu. Düzce'nin şehirlerarası ulaşım sisteminde yapılacak yenilikler hakkında fikir alış verişinde bulunulan toplantı hakkında konuşan Başkan Özlü “Genel müdürümüz Abdulkadir Uraloğlu ver beraberindeki heyetin ziyaretinden mutluluk duydum. Düzce'de şehirlerarası ulaşım yollarında yapılacak iyileştirmeler kuşkusuz şehir içi bağlantı kavşaklarını da rahatlatacak, bunun için projeler üretiyoruz. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

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