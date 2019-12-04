Karayollarında kış tedbirleri görüşüldü

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin de katıldığı kış tedbirleri toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda 2019-2020 kış sezonunda alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantıda özellikle Düzce'nin de içinde bulunan Otoyol, Bolu Dağı geçişi güzergahı ile D-100, D-655 Karayolu Düzce bağlantısı ve Kuzey Çevre Karayolu ile il merkezi, ilçe, belde ve köy yollarında ulaşımda aksaklığa izin verilmemesi için bütün kurumların iş birliği yapması kararlaştırıldı.

Toplantıda görüşülen gündem maddeleri sonrasında ortaya çıkan ortak karar şu şekilde açıklandı; karayolları ve köy yollarında mevsim şartlarına bağlı olarak oluşacak yağmur, tipi, kar yağışı, sis ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları sonucunda, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmelerini temin edebilmek amacıyla kurumlar arası işbirliği ve koordinasyona önem verilecek. 112 Acil ihbar telefonlarına gelen ihbarlar, ilgili görevlilerce alındıktan sonra anında ilgili birimlere aktarılacaktır. Kış tedbirlerinde görev alacak Kamu Kurum ve Kuruluşlarına tahsisli telefonlara gelen ihbarlarda aynı şekilde değerlendirilecek. Yoğun kar yağışı ve trafik akışının olumsuz etkileneceğinin değerlendirilmesi halinde, özellikle tek çekerli tır tipi araçlar ile gerek görülmesi halinde ağır tonajlı diğer araçlar, uygun yerlerde kısa süreler ile trafik akımı, hava ve yol şartları normale dönünceye kadar bekletilecektir. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, bütün taşıtlara zincir taktırılacak ve zincirsiz araçların seyrine müsaade edilmeyecektir. Kısıtlama getirilen araç sürücülerine talepleri halinde, tedbir alınan güzergahlardaki trafik kuruluşları tarafından gecikme sebeplerini belirten belge verilecek. Yoğun kar yağışı, buzlanma ve heyelan gibi durumlarda, Bolu ve Düzce terminallerinden bu istikametlere çıkış yapacak otobüslere yol elverişli hale gelinceye kadar izin verilmeyecek. Kaza olması veya yolun trafiğe kapanması durumunda yol üzerinde bekleyen araçların ve tesislerde bekletilen araçlarda yaşanabilecek hırsızlık gibi durumlarda Jandarma ve Emniyet sorumluluk bölgelerinde bulunan tesislerde gerekli güvenlik önlemlerin alınması kolluk kuvvetlerince sağlanacak. Kış mevsiminde alınacak tedbirlerden sorumlu tüm kurum ve kuruluşlar araç ve gereçlerini gözden geçirerek Kar lastiği, zincir, çekme halatı gibi herhangi bir aksaklığa mahal verilmeyecek. Sorumluluk alanlarına bakılmaksızın karla mücadelede görevli araçlar tarafından olumsuzluklara anında müdahale edilerek, trafik akışı sağlanacak. Ayrıca bütün bunların dışında ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışması için Vali Dağlı tarafından talimat verildi. Özellikle basın kuruluşları aracılığı ile kamuoyu yol ve güzergah durumu hakkında anında bilgilendirilecek. Yoğun kar yağışı sırasında elektrik, su, şehir içi ulaşım ve sağlık konularında da vatandaşların mağdur olmaması için tüm ilgili kurumlar teyakkuzda olacak” denildi.