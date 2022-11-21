Karbonmonoksit ölçümü yapıldı

Düzce'de akciğer kanseri farkındalık ayı ve lösemili çocuklar haftası dolayısıyla Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekiplerince, kanser hastalığına karşı toplumu bilinçlendirmek, kanserde erken teşhisin önemine vurgu yapmak ve lösemiye karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bir alışveriş merkezinde stant açılarak farkındalık oluşturdular.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kanser biriminde görevli personel gerçekleştirilen etkinlikte, standı ziyaret eden vatandaşlara kanser hastalığı ve erken teşhisin önemi konularında bilgilendirmeler yaparak, karbonmonoksit ölçümü gerçekleştirdiler. Etkinlikte ayrıca ekipler kanserde erken teşhisin önemi ve lösemiye karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan el broşürlerinin dağıtımını yaptılar.