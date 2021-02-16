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Karda kayan araçların imdadına Belediye yetişti

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Konuralp bölgesi Necmi Hoşver Caddesi’nde etkili olan kar yağışı sonrasında cadde adeta buz pistine döndü.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Konuralp bölgesi Necmi Hoşver Caddesi'nde etkili olan kar yağışı sonrasında cadde adeta buz pistine döndü. Karda ilerlemekte zorlanan otomobillerin imdadına Düzce Belediyesi yetişti.



Düzce'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı trafikte bulunan araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Konuralp Bölgesi Necmi Hoşver Caddesi üzerinde seyir eden araçlar, etkili olan kar yağışı sonrasında buz pistine dönen yolda kayarak durabildi. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gitmek isteyen sürücülerin imdadına ise Düzce Belediyesi Karla Mücadele ekipleri yetişti. Etkili kar yağışı nedeni ile oluşan kar birikintilerini küreyen ekipler, araç sürücülerinin yolda ilerlemesi için çalışma yaptı. Bazı araç sürücüleri bayırı çıkamayınca geri dönerek ters şeritten ilerledi. Yetkililer ise yoğun kar yağışı uyarısı yaparak ihtiyaç olmadığı takdirde araçlarla sokağa çıkılmamasını istedi.

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