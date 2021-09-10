Kardeş oda istişare toplantısı yapıldı

2018 yılında Batı Karadeniz'de yer alan bölge odaları ile kardeş oda protokolü imzalanan Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası ile beraberinde Osmaniye Ticaret Borsası heyeti ve Bölge Odaları Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantı'nın açılış konuşmasını yapan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Batı Karadeniz Bölge odaları olarak son zamanda ortak hareket kültürüne kavuştuklarını, aynı kültür ve birlikteliği farklı bölgelerdeki odalarla da geliştirmek adına ziyaret programlarını düzenlediklerini 2018 yılında yapılan bu protokolle geniş bir oda havuzunun oluştuğuna işaret etti. Şahin, müşterek menfaatler ve üyelere sunulan hizmet kalitesinin en üst seviyelere çıkarılması amacıyla bilgi alışverişinin hızlanacağını, bu sayede de odaların gelişiminin ivme kazanacağını ifade etti.

Ziyarette karşılıklı olarak illerin ekonomik ve sektörel durumu ve Odaların güncel çalışma ve faaliyetleriyle ilgili bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu, müşterek yapılabilecek çalışma ve projeler istişare edildi.