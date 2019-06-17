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Kardeş oda protokolü imzalandı

DÜZCE(İHA) –Batı Karadeniz Ticaret Sanayi Odaları, Trakya Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odaları ile kardeş oda protokolü imzaladı.

Düzce Ticaret Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, birlikte hareket etmenin önemli olduğunu söyledi.


Akçakoca, Alaplı, Bolu, Çaycuma, Düzce, Devrek, Gerede ve Kdz Ereğli Ticaret Sanayi Odası Başkan ve Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve Genel Sekreterlerinden oluşan Batı Karadeniz Odaları heyeti Trakya Bölgesindeki Ticaret ve Sanayi Odalarını ziyaret etti. Ziyarete Düzce'den Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Özkan Çakır, Metin Coşkun, Murat Saydam ve Yalçın Top katıldı.


Kardeş Oda Protokolüyle ilgili görüşlerini aktaran Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Batı Karadeniz Bölge odaları olarak son zamanda ortak hareket kültürüne kavuştuklarını, aynı kültür ve birlikteliği farklı bölgelerdeki odalarla da geliştirmek adına ziyaret programlarını düzenlediklerini ifade etti. Ülgen, yapılan bu protokolle geniş bir oda havuzunun oluştuğuna işaret ederek, müşterek menfaatler ve üyelere sunulan hizmet kalitesinin en üst seviyelere çıkarılması amacıyla bilgi alışverişinin hızlanacağını, bu sayede de odaların gelişiminin ivme kazanacağını sözlerine ekledi.

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